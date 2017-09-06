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تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي في الشرقية

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مصراوي Masrawy

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي في الشرقية

12:51 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي في الشرقية

شريف إسماعيل

الشرقية _ فاطمة الديب:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية؛ لإقامة مدرسة ثانوي بدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وشدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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