تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوي في الشرقية

الشرقية _ فاطمة الديب:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية؛ لإقامة مدرسة ثانوي بدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وشدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.