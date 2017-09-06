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البابا تواضروس يفتتح مشروع توسعة كنيسة مصرية في أستراليا

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يفتتح مشروع توسعة كنيسة مصرية في أستراليا

12:55 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

البابا تواضروس يفتتح مشروع توسعة كنيسة مصرية في أستراليا

كانبرا - (أ ش أ):

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مشروع توسعة بكنيسة مارمرقس الرسول بالعاصمة الأسترالية كانبرا.

وقام البابا تواضروس بوضع حجر الأساس لمبنى خدمات يحمل اسم القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، ووضع البابا تواضروس في حجر الأساس نسخة من الكتاب المقدس وصليب ونسخة من صحيفة اليوم وعملات ورقية ومعدنية ووثيقة موقعة منه بهذه المناسبة.

وأطلع البابا على شرح لتفاصيل مشروع التوسعة من خلال المجسم المعماري الخاص بالمشروع.

وكان البابا تواضروس قد حظي باستقبال حافل من شعب كنيسة القديس مرقس بإيبارشية كانبرا، حيث عقد لقاء معهم وأجاب على أسئلة العديد منهم.

ووصل البابا تواضروس إلى كانبرا قادما من سيدني في زيارة لإيبارشية ملبورن في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا التي يزورها للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.

هذا المحتوى من

Asha

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