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للرجل.. 6 علامات تدل على أن عملك يهدد حياتك الأسرية

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مصراوي Masrawy

للرجل.. 6 علامات تدل على أن عملك يهدد حياتك الأسرية

12:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

للرجل.. 6 علامات تدل على أن عملك يهدد حياتك الأسرية

علامات للرجل ..عملك يهدد زواجك

كتبت - ميادة وسام:

النجاح في العمل من الأمور المهمة من أجل  تحقيق الذات والاستقرار الاقتصادي للأسرة، ولكن إدمان العمل ووضعه الأولوية الأولى  له في حياتك قد يدمر علاقاتك الأسرية.

ذكر موقعي BoldSky و FamilyShare بعض هذه العلامات التي تهدد استقرارك الأسرى:

1-إذا كنت تقضي أكثر من 60 ساعة أسبوعيًا في العمل، فقد يؤثر ذلك على علاقتك بالطرف الثاني، والذى يحتاج إلى  مزيد من الوقت لتلبية احتياجاته العاطفية.

2-اصطحاب بعض الأعمال معك إلى المنزل لإتمامها، من شأنه أن يزعج شريك الحياة، فلابد عند الوصول إلى المنزل تخصيص وقتك بنسبة 100% لأسرتك.

3-عدم السيطرة على مشاعر الغضب التي تنتابك بسبب جهود العمل، واصطحابها معك إلى المنزل، مما تؤثر على تعاملك مع شريك الحياة بشكل سيء، حيث يجب تتعلم التخلص من المشاعر السلبية التي يسببها لك العمل عند الدخول إلى المنزل، فقد سُمي بالسكن من السكون والراحة.

4-إذا كنت تفكر في طرق لتحسين علاقتك بمديرك في العمل، والزملاء أكثر من التفكير في كيفية إرضاء زوجتك وأطفالك.

5-وضع الألوية للعمل، والتغيب عن بعض المناسبات الخاصة بالأطفال مثل أعياد ميلادهم، والحفلات التي تقام لأولياء الأمور في الحضانة، قد تؤثر على علاقتك بأطفالك.

6-نسيان المناسبات الهامة التي تخص شريكة حياتك مثل نسيان تاريخ ميلادها، أو ذكرى زواجكما، قد يؤدى إلى نشوب بعض الخلافات بينكم واتهامها لك بالإهمال.

 

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