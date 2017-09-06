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البابا فرنسيس يغادر الفاتيكان ليبدأ رحلته إلى كولومبيا

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مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس يغادر الفاتيكان ليبدأ رحلته إلى كولومبيا

12:50 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

البابا فرنسيس يغادر الفاتيكان ليبدأ رحلته إلى كولومبيا

روما - (د ب أ):

غادر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول روما اليوم الأربعاء ليبدأ رحلة إلى كولومبيا تستمر أربعة أيام .

وأقلعت طائرة البابا من مطار فيوميتشينو الساعة 1115 تقريبا بتوقيت روما (0915 بتوقيت جرينتش) ، ومن المتوقع أن تهبط في مطار "كاتام" العسكري في بوجوتا الساعة 0430 مساء تقريبا بتوقيت العاصمة الكولومبية (2030 بتوقيت جرينتش).

وتحمل الجولة التي سوف يسافر فيها البابا لأربع مدن مختلفة في كولومبيا ،التي عانت من العنف لخمسة عقود وأصبحت بعد ذلك دولة رائدة على المستوى الإقليمي عقب عملية سلام صعبة مع الميلشيات اليسارية، شعار "قم بالخطوة الأولى" وهي مبادرة لإحلال السلام.

وتستمر الزيارة من 6 إلى 11 سبتمبر .

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