قطار 158 يواصل رحلته إلى الصعيد بعد إطفاء حريق في دورة المياه

كتب : محمد خلف أمين الخميس 25-07-2013 20:48

تمت السيطرة على حريق نشب داخل دورة مياه إحدى عربات القطار رقم 158 القادم من الإسكندرية إلى الأقصر قبل دخوله محطة بني سويف بحوالي 2 كيلومتر، حيث واصل القطار رحلته إلى الصعيد دون حدوث إصابات بين الركاب.

كان ركاب القطار فوجئوا عند دخوله محطة شريف باشا التي تبعد حوالي 2 كيلومتر عن مدينة بني سويف، بتصاعد الأدخنة من سقف دورة مياه العربة رقم 6 فتوقف القطار وتم إطفاء الحريق وتبين أن سبب تصاعد الأدخنة حدوث ماس كهربائي في سقف دورة المياه، حيث واصل القطار رحلته وقام مجموعة من الفنيين والبرادين في محطة بني سويف بمعاينة عربات القطار والاطمئنان على حالتها.

فيما تابع الموقف كل من اللواء محمد عزت فتح الباب، سكرتير عام محافظة بني سويف القائم بأعمال المحافظ، والعميد أشرف عمران، مدير إدارة الأزمات، والمقدم أيمن جاب الله، رئيس مباحث السكة الحديد، وأكدوا أن القطار انطلق من بني سويف ليواصل رحلته إلى الأقصر بعد الاطمئنان على عدم وجود أي تلف في الوصلات الكهربائية الموجودة بأسقف العربات.