البابا تواضروس الثاني يفتتح مشروع توسعة كنيسة مصرية في أستراليا

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افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة بكنيسة مارمرقس الرسول بالعاصمة الأسترالية كانبرا.

ووضع البابا تواضروس حجر الأساس لمبنى خدمات يحمل اسم القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، كما وضع نسخة من الكتاب المقدس وصليب ونسخة من صحيفة اليوم وعملات ورقية ومعدنية ووثيقة موقعة منه بهذه المناسبة.

وإطلع البابا تواضروس على شرح لتفاصيل مشروع التوسعة من خلال المجسم المعماري الخاص بالمشروع.

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وكان البابا تواضروس، حظى باستقبال حافل من شعب كنيسة القديس مرقس بإيبارشية كانبرا، حيث عقد لقاء معهم وأجاب على أسئلة العديد منهم.

ووصل البابا تواضروس إلى كانبرا قادما من سيدني في زيارة لإيبارشية ملبورن في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا التي يزورها للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.