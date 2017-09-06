تحويل مديري مدرستين للتحقيق في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أحال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، مديري مدرستين للتحقيق خلال زيارته عدد من مدارس إدارة أبو حمص التعليمية، لمتابعة استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

بدأت الزيارة بمدرسة سحالي الإعدادية المشتركة، حيث تفقد معامل المدرسة المختلفة وفناء المدرسة، كما تابع الأعمال الإدارية بالمدرسة، من إعداد قوائم الفصول وتوزيع الجداول، والاستعداد لتسليم الكتب للطلاب.

وجرى تحويل مدير مدرسة سحالي الإعدادية المشتركة، وعدد من العاملين بالمدرسة إلى الشؤون القانونية لعدم الالتزام بالحضور ومواعيد الانصراف، كما تم تحويل مدير مدرسة "محمد علي البشبيشي"، إلى الشؤون القانونية لإغلاقها قبل موعد انتهاء العمل.

ووجه سعد بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي، كما أكد ضرورة الالتزام بما جاء في الكتب الدورية، من الانتهاء من دهان أسوار المدارس بألوان علم مصر، وتجديد الأعلام بالمدارس مع الالتزام بشراء الأعلام من مدارس التعليم الفني، والتأكد من صلاحية أجهزة الكمبيوتر وصيانتها قبل بدء العام الدراسي، كما نبه على ضرورة التواصل اليومي مع مخازن الإدارة لاستلام الكتب وسرعة تسليمها للطلاب.