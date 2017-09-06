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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بدمياط

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مصراوي Masrawy

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بدمياط

12:35 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بدمياط

فصل التيار الكهربائي

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن المهندس أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الكهرباء بدمياط، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دمياط، لتنفيذ خطط الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.

وأوضح أبو العطا، في تصريح صحفي، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة، غدًا الخميس، في مناطق محطة الأتوبيس، وباب الحرس وعزبة ناصر وأبو كرات والجنيدي والكنيسة القديمة والجديدة.

كما أعلن فصل التيار الكهربائي عن مناطق "أبو هندية، وأبو الخير، وطريق بورسعيد، وأبو زيد يوم الجمعة"، وعن مناطق بنك التسليف، والشرقاوية، والمظلوم، ومساكن الثلج، والجنيدي، وشارع وزير، وشارع نافع يوم السبت".

وقال إنه سيتم فصل الخدمة عن عدة قرى خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من الأعمال التي جرى طرحها بعد اعتماد خطة تطوير المحطات بالمحافظة.

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