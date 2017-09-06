مسؤول بحريني: قطر نقضت تعهداتها

بودابست – (أ ش أ):

أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة، خلال زيارة يقوم بها إلي العاصمة المجرية بودابست أن قطر نقضت الاتفاقات والالتزامات التي وقعتها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرين أن المسئول البحريني عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية المجرية زيلفيزتر باص ركز علي بحث التعاون بين البحرين والمجر لاسيما في المجال الاقتصادي، وتطرق إلي تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة تمثل صوتًا للحكمة والاعتدال في منطقة الشرق الأوسط، ونموذجا رائدا في الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن قطر وقعت على تعهدات عامي 2013 و2014 بعدم دعم الإرهاب، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية إلا أنها نقضت ما التزمت به، منبها إلي خطورة رعاية الدول للتنظيمات والجماعات الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين.