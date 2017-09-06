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الأمن التركي يحبط هجوما على مقر للشرطة جنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

الأمن التركي يحبط هجوما على مقر للشرطة جنوبي البلاد

12:30 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الأمن التركي يحبط هجوما على مقر للشرطة جنوبي البلاد

الأمن التركي

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن قوات الأمن التركية قتلت صباح اليوم الأربعاء مشتبها به كان يستعد للقيام بعملية ضد مقر للشرطة في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

ونقلت عن مصطفى أرجان النائب العام في المدينة القول إن قوات الأمن استطاعت تصفية المسلح الذي كان يعتزم القيام بعملية ضدّ مقر للشرطة في منطقة بني شهير.

وأضاف أرجان أن "المؤشرات الأولية تدل على أن الإرهابي من تنظيم داعش"، لافتاً إلى أن المعلومات التفصيلية حول الهجوم وهوية المشتبه به سيتم الإعلان عنها خلال فترة وجيزة.

وأكد أرجان أن "قوات الأمن التركية عثرت على حزام ناسف مع الإرهابي".

وذكر بيان صادر عن ولاية مرسين أن الإرهابي اقترب من مقر الشرطة لمسافة 50 متراً.

وأوضح البيان أن قوات الأمن اشتبهت بتحركاته ومواصلته السير نحو المقر، فأطلقت عليه النار بعد تحذيره لمرات عدة بخصوص ضرورة التوقف.

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