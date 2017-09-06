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تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 2 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ 2 أكتوبر

12:45 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

فض اعتصام النهضة - ارشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 متهما محبوسين في قضية "أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت يوم 14 أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات منهم وعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015. ووجهت النيابة للمدعى عليهم تهم "تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها".

كما وجهت أيضا لهم تهم "القبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء التي تستخدم في التعدي على الأشخاص وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي".

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