تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية عين شمس" لـ 3 أكتوبر
12:39 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
محاكمة 14 متهما في قضية خلية عين شمس
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 14 متهمًا بتكوين خلايا إرهابية بمنطقة عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية عين شمس" لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لطلبات الدفاع.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية"، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" للغد
-
الجنايات تستكمل مرافعة الدفاع في محاكمة 379 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"
-
الثلاثاء.. محاكمة 379 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة"
-
الجنايات تقضي بإحالة أوراق 4 متهمين في "حرق ملهى العجوزة الليلي" للمفتي
إعلان
إعلان