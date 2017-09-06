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تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية عين شمس" لـ 3 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية عين شمس" لـ 3 أكتوبر تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية عين شمس" لـ 3 أكتوبر

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 14 متهما في قضية "خلية عين شمس" لـ 3 أكتوبر

12:39 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

محاكمة 14 متهما في قضية خلية عين شمس

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 14 متهمًا بتكوين خلايا إرهابية بمنطقة عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية عين شمس" لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لطلبات الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية"، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.

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