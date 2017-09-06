"النيابة" تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين بقضية "أحداث قسم برج العرب"

كتب -عمرو على :

طالب ممثل النيابة العامة، أمام المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، في قضية "أحداث قسم برج العرب"، بتوقيع أقصى على المتهمين، مستنداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها بأمر الإحالة.

فيما أنكر محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، الاتهامات التي أسندت إليهم ووردت بأمر الإحالة، مؤكدين عدم مسئوليتهم عن واقعة اقتحام قسم شرطة برج العرب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين من قوة القسم.

في فبراير 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، وسرقة أسلحة وذخيرة من قسم شرطة العرب.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

المحكمة قبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون ضد أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.