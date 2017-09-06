أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"النيابة" تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين بقضية "أحداث قسم برج العرب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"النيابة" تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين بقضية "أحداث قسم برج العرب"

12:34 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتب -عمرو على :

طالب ممثل النيابة العامة، أمام المستشار سامي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، في قضية "أحداث قسم برج العرب"، بتوقيع أقصى على المتهمين، مستنداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها بأمر الإحالة.

فيما أنكر محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، الاتهامات التي أسندت إليهم ووردت بأمر الإحالة، مؤكدين عدم مسئوليتهم عن واقعة اقتحام قسم شرطة برج العرب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين من قوة القسم.

في فبراير 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد لـ5 أشخاص، والشروع في قتل 70 آخرين، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، وسرقة أسلحة وذخيرة من قسم شرطة العرب.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد أصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

المحكمة قبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون ضد أحكام صدرت ضدهم بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات

    أخبار

  • القبض على هارب وبحوزته 9قطع حشيش بمحطة مترو دار السلام

    أخبار

  • الجنايات تستأنف محاكمة 379 متهمًا في "فض اعتصام النهضة"

    أخبار

  • القبص على عاطل استعان بصديقة لسرقة منزل خالته بالسيدة زينب

    أخبار

إعلان

0489e54425.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة