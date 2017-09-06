أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مجازاة 12 صيدليا وممرضا بالشرقية.. انصرفوا من العمل قبل الموعد الرسمي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجازاة 12 صيدليا وممرضا بالشرقية.. انصرفوا من العمل قبل الموعد الرسمي

12:29 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مجازاة 12 صيدليا وممرضا بالشرقية.. انصرفوا من العمل قبل الموعد الرسمي

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة 12 صيدليا، وفنيا، وممرضا، وإداريا، وعامل واحد، بالوحدة الصحية بقرية "الفرايحة" التابعة لمركز أولاد صقر، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية "الفرايحة" وتبين عدم تواجد 12 من العاملين بالوحدة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

undefined

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفاصيل إعلان الطوارئ بـ"صحة الإسماعيلية" في عيد الأضحى

    أخبار

  • توزيع 6 أطنان لحم على القرى الأكثر احتياجا في الشرقية

    أخبار

  • ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالشرقية

    أخبار

  • محافظ الشرقية يُعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

e6abd6e289.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة