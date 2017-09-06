مجازاة 12 صيدليا وممرضا بالشرقية.. انصرفوا من العمل قبل الموعد الرسمي

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة 12 صيدليا، وفنيا، وممرضا، وإداريا، وعامل واحد، بالوحدة الصحية بقرية "الفرايحة" التابعة لمركز أولاد صقر، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على الوحدة الصحية بقرية "الفرايحة" وتبين عدم تواجد 12 من العاملين بالوحدة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

