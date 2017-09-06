بالصور.. قيادات "أمن القليوبية" يشاركون في تشييع جثمان أمين شرطة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، قيادات المديرية، في مراسم تشييع جثمان أمين شرطة من قوة معكسر الأمن المركزي بالخانكة، لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به، أثناء عودته من عمله.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بوفاة أمين شرطة يدعى "صابر عبدالحليم شحاتة" 33 عامًا، من قوة معسكر قوات أمن الخانكة، إثر اصطدام إحدى السيارت به حال انتظاره أمام المعسكر في طريق العودة لمسكنه.

وشيع الجثمان من مسجد الصحابة في عزبة أنور، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحضور مدير الأمن واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور والقيادات الأمنية.