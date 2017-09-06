أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. قيادات "أمن القليوبية" يشاركون في تشييع جثمان أمين شرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. قيادات "أمن القليوبية" يشاركون في تشييع جثمان أمين شرطة

12:25 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    35c43506a3.jpg

  • عرض 3 صورة

    13214ed5e9.jpg

  • عرض 3 صورة

    e9d8b531fb.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- محافظ الإسكندرية يصل موقع العقار المنهار

الألبوم التالى

بالصور- محافظ الإسكندرية يصل موقع العقار المنهار

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، قيادات المديرية، في مراسم تشييع جثمان أمين شرطة من قوة معكسر الأمن المركزي بالخانكة، لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به، أثناء عودته من عمله.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بوفاة أمين شرطة يدعى "صابر عبدالحليم شحاتة" 33 عامًا، من قوة معسكر قوات أمن الخانكة، إثر اصطدام إحدى السيارت به حال انتظاره أمام المعسكر في طريق العودة لمسكنه.

وشيع الجثمان من مسجد الصحابة في عزبة أنور، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحضور مدير الأمن واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور والقيادات الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إعادة الحركة المرورية أمام مستشفى بنها الجامعي

    أخبار

  • القبض على 1003 هاربين من أحكام قضائية في القليوبية

    أخبار

  • مدير أمن القليوبية: دوريات متحركة وثابتة لتأمين احتفالات العيد

    أخبار

  • "القومي للمرأة" بالقليوبية يُفعل حملة "إمسك متحرش" في العيد

    أخبار

إعلان

c82d58abbf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة