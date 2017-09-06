إزالة 1390 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

رفعت وأزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 1390 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 69 فدانًا و14 قيراط، خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا على مدار شهر أغسطس الماضي، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبدالعاطي صديق، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 44 حالة تعد بمركز العدوة بمساحة فدان و10 قيراط و9 أسهم، و90 حالة تعد بمركز مغاغة بمساحة 23 فدانًا و5 قيراط و8 أسهم، و234 حالة بمركز بني مزار بمساحة 7 أفدنة و19 قيراطًا و7 أسهم، و51 حالة بمركز مطاي بمساحة فدان و16 قيراط و4 أسهم، و219 حالة بسمالوط بمساحة 8 أفدنة و17 قيراط و5 أسهم، و145 حالة بمركز المنيا على مساحة 4 أفدنة و16 قيراط و7 أسهم، و114 حالة في أبوقرقاص بمساحة 4 أفدنة و 13 قيراطًا وسهمين، و252 حالة بملوي بمساحة 8 أفدنة و17 قيراط و4 أسهم، و218 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 7 أفدنة و15 قيراط و20 سهمًا، بالإضافة إلى 23 حالة إصلاح زراعي بمساحة فدان و3 قيراط و6 أسهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.