أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عقب انهيار عقار بـ"محرم بك".. رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عقب انهيار عقار بـ"محرم بك".. رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

12:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات لمتابعة تداعيات انهيار عقار بمحرم بك.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 بشارع المعز، مع شارع أمين الرافعي، في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة شخص، وجاري البحث عن مفقودين اثنين من تحت الأنقاض.

ووجه المحافظ بتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار المنهار، مؤكدًا أن العقار المنكوب صادر له قرار ترميم منذ 26 عامًا ولم ينفذ.

وأعطى "سلطان" تعليمات لرئيس حي وسط وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار، وفتح تحقيقات حول الحادث، قائلًا: "سيتم تحويل أي مقصر للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية.. الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسئوليتنا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- محافظ الإسكندرية يصل موقع العقار المنهار

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية: إصابة شخص والبحث عن 2 آخرين أسفل العقار المنهار

    أخبار

  • بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والبحث عن شخص تحت الأنقاض

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة النهضة الصناعية – صور

    أخبار

إعلان

3e8fa52d3f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة