أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

12:00 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتبت - مادي غيث:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

القاهرة 24 - 33
الإسكندرية25 - 30
مطروح 23- 29
بورسعيد 25 -29
دمياط 24 29
الإسماعيلية 22 33
السويس 23 -34
العريش 23-31
نخل 19- 31
طابا 23- 33
الطور 26 -31
مرسى علم 29- 36
الغردقة 28- 37
شرم الشيخ 28- 37
رفح 22-31
كاترين 17- 31
سيوة 22- 33
المنيا 22- 34
الفيوم 23- 34
أبو سمبل 27- 39
وسط الدلتا 24- 33
أسيوط 22 - 35
سوهاج 25- 35
الأقصر 26- 39
أسوان 27- 40
شلاتين 28-38
حلايب 29-35
الوادي الجديد 26-37
قنا 25 - 38

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

    أخبار

  • الأرصاد :طقس الأثنين "مائل للحرارة"..والعظمى بالقاهرة 35

    أخبار

  • الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد "حار".. والعظمى في القاهرة 35

    أخبار

إعلان

9ed1aceb44.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017