الأرصاد: طقس الخميس "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

كتبت - مادي غيث:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 - 33

الإسكندرية25 - 30

مطروح 23- 29

بورسعيد 25 -29

دمياط 24 29

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 -34

العريش 23-31

نخل 19- 31

طابا 23- 33

الطور 26 -31

مرسى علم 29- 36

الغردقة 28- 37

شرم الشيخ 28- 37

رفح 22-31

كاترين 17- 31

سيوة 22- 33

المنيا 22- 34

الفيوم 23- 34

أبو سمبل 27- 39

وسط الدلتا 24- 33

أسيوط 22 - 35

سوهاج 25- 35

الأقصر 26- 39

أسوان 27- 40

شلاتين 28-38

حلايب 29-35

الوادي الجديد 26-37

قنا 25 - 38