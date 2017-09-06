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الأحد المقبل.. انعقاد اللجنة الطبية لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي

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مصراوي Masrawy

الأحد المقبل.. انعقاد اللجنة الطبية لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي

12:11 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الأحد المقبل.. انعقاد اللجنة الطبية لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تحدد يوم الأحد المقبل، الموافق 10 سبتمبر الجاري، موعدًا لعقد اللجنة الطبية المختصة بالكشف على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الحاصلين على الثانوية العامة 2017، والراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون القيد بشرط المجموع وهي كليات الآداب، والتجارة، والحقوق، والألسن، طبقًا للشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة تعقد بمقر كلية الطب الساعة العاشرة صباحًا، لمناظرة الطلاب، وتحديد ما إذا كانت حالة الطالب تسمح له بالالتحاق بالكلية المناسبة من عدمه.

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