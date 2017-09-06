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لجنة تحقيق أممية: الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون

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مصراوي Masrawy

لجنة تحقيق أممية: السورية مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون

12:18 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

لجنة تحقيق أممية: الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون

القاهرة – (مصراوي):

اتهمت لجنة تحقيقات تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي الذي وقع على منطقة خان شيخون باستخدام غاز السارين في أبريل الفائت.

وقال محققون أمميون، إن "طائرة للنظام السوري قصفت خان شيخون بغاز السارين".

وأضاف النحققون أنه " تم استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا 33 مرة حتى الآن، وأن قوات النظام نفذت 7 هجمات بالكيمياوي بين مارس ويوليو هذا العام".

ونفت الحكومة السورية استخدام السلام الكيماوي وقالت إنها تخلصت من هذه الأسلحة في عام 2013.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قال إن لديه أدلة على استخدام الأسد لغاز السارين في هجوم خان شيخون.

وأطلقت مدمرة أمريكية في البحر المتوسط 59 صاروخا على مطار الشعيرات السوري الذي قال ترامب إنه استخدم في الهجو م الكيماوي.

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مصراوي Masrawy

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