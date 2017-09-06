أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حملات أمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملات أمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الجيزة

11:58 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

حملات أمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الجيزة

ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات التي تعوق حركة السير.

أسفرت حملة استهدفت الطريق الدائري تحت أشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن إزالة 137 حالة تعد، وتحرير 91 مخالفة مرورية.

كما أسفرت حملة استهدفت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة عن إزالة 21 مخالفة بالهرم، و54 مخالفة بدائرة قسم الجيزة، و170 مخالفة بالعجوزة، و92 مخالفة بالدقي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات

    أخبار

  • الجنايات تستأنف محاكمة 379 متهمًا في "فض اعتصام النهضة"

    أخبار

  • مصرع طفلين وإصابة 22آخرين إثر انقلاب ميني باص بترعة الجيزاوية في البدرشين

    أخبار

  • السيطرة على حريق داخل منزل في العياط

    أخبار

إعلان

1072a5d045.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة