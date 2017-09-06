حملات أمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في الجيزة

كتب- علاء عمران:

واصلت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات التي تعوق حركة السير.

أسفرت حملة استهدفت الطريق الدائري تحت أشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن إزالة 137 حالة تعد، وتحرير 91 مخالفة مرورية.

كما أسفرت حملة استهدفت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة عن إزالة 21 مخالفة بالهرم، و54 مخالفة بدائرة قسم الجيزة، و170 مخالفة بالعجوزة، و92 مخالفة بالدقي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.