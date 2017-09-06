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نجاة عضو بارز بالحزب الإسلامي من محاولة اغتيال في كابول

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مصراوي Masrawy

نجاة عضو بارز بالحزب الإسلامي من محاولة اغتيال في كابول

11:52 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

نجاة عضو بارز بالحزب الإسلامي من محاولة اغتيال في كابول

كابول - (د ب أ):

نجا عضو بارز من الحزب الاسلامي، بقيادة قلب الدين حكمتيار من محاولة اغتيال في العاصمة كابول، طبقا لما ذكره الحزب

وقال قريب الرحمن سعيد ، المتحدث باسم الحزب إن محاولة اغتيال قاضي أمين وقاد في مدينة كابول فشلت أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للانباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن قاضي كان في طريقه نحو مسكنه بعد لقاء زعيم الحزب، قلب الدين حكمتيار، عندما حاولت مجموعة من الافراد المشتبه بهم، كانوا يستقلون دراجات بخارية الهجوم على قاضي وقاد.

وأضاف سعيد أن قاضي وقاد وأفراد أمنه نجوا من الهجوم ولم يكن هناك أي قتلى.

ولم يعلق مسؤولو الأمن والمؤسسات في كابول على الحادث حتى الآن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن .

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مصراوي Masrawy

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