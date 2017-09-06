"مجلس الوزراء": عادل الأفيوني أمينا عاما لجامعة جنوب الوادي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، القرار رقم 1912 لسنة 2017 بتعيين "عادل أحمد مصطفى الأفيوني" في وظيفة أمين جامعة جنوب الوادي، بدرجة وكيل أول وزارة للتعليم العالي.

وشغل الأفيوني، منصب مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة، وأشرف على تنظيم العديم من الفعاليات الإقليمية والدولية التي لاقت استحسان الكثير من المراقبين.