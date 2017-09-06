عقب انهيار عقار بـ"محرم بك".. إعلان رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية
عقب انهيار عقار بـ"محرم بك".. إعلان رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية
12:01 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الإسكندرية – محمد عامر:
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات لمتابعة تداعيات انهيار عقار بمحرم بك.
وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 بشارع المعز، مع شارع أمين الرافعي، في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة شخص، وجاري البحث عن مفقودين اثنين من تحت الأنقاض.
ووجه المحافظ بتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار المنهار، مؤكدًا أن العقار المنكوب صادر له قرار ترميم منذ 26 عامًا ولم ينفذ.
وأعطى "سلطان" تعليمات لرئيس حي وسط وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار، وفتح تحقيقات حول الحادث، قائلًا: "سيتم تحويل أي مقصر للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية.. الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسئوليتنا".
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