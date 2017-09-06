إصابة 9 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق "السويس - السخنة"

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "السويس-السخنة"، ونقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا اليوم الأربعاء من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، تفيد بوصول 9 عمال تابعين لأحد مقاولي الإنشاءات بالسخنة، وتبين أن الحادث وقع في منطقة الكيلو 44 أمام إحدى القرى السياحية، نتيجة للسرعة الزائدة وانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى العام، أن 7 مصابين حالتهم مستقرة وتنوعت إصابتهم ما بين جروح سطحية وكدمات، بينما يعاني 2 آخرين من اشتباه بكسر في فقرات الظهر، واشتباه كسر بالضلوع.