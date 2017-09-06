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"بقالي التموين": صرف 30% من مقررات سبتمبر

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مصراوي Masrawy

"بقالي ": صرف 30% من مقررات سبتمبر

11:57 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن وزراة التموين طرحت عددًا من السلع الأساسية ضمن مقررات سبتمبر الجاري، ومنها الزيت والسكر والأرز والمكرونة، على أن يتم طرح باقي السلع تباعًا، مشيرًا إلى انتظام عملية صرف المقررات وسلع فارق نقاط الخبز.

وأضاف نادي، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أنه تم صرف 30% من مقررات شهر سبتمبر، فيما تم صرف ما يقرب من 50% من سلع فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا عدم وقوع أي أعطال بالنظام الإلكتروني الخاص بماكينات الصرف.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض السكر بمقدار 500 جنيه في الطن ليباع الكيلو للمستهلك النهائي بسعر 9.50 جنيه في الأسواق، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم، والذي يتواكب مع أول أيّام عيد الأضحي المبارك.

كما قرر وزير التموين - أيضًا - تعديل أسعار السكر الذي يصرف مقابل الدعم التمويني ليصبح سعر الكيلو 9.50 جنيه بدلًا من 10 جنيهات، ويعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي منذ شهر رمضان الماضي ويأتي بسبب وفرة المخزون الذي يتجاوز المليون طن ويكفي الاستهلاك إلى ما بعد بدء موسم إنتاج السكر من القصب في يناير المقبل.

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مصراوي Masrawy

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