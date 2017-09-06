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قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي: كذّبت الجار "المربك والمرتبك"

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قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي: كذّبت الجار "المربك والمرتبك" قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي: كذّبت الجار "المربك والمرتبك"

مصراوي Masrawy

قرقاش عن تصريحات وزير الخارجية السعودي: كذّبت الجار "المربك والمرتبك"

11:47 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن نظيره السعودي عادل الجبير، كشف كذب قطر في تصريحاته الأخيرة حول إشاعات التقارب بين المملكة مع طهران.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، "تصريحات الجبير حول إشاعات التقارب مع إيران ووصفه لها بالمضحكة كذّبت الجار المربك والمرتبك".

وأضاف: "المسألة في جوهرها تبرير لإعادة السفير إلى طهران".

ووصف وزير الخارجية السعودي الحديث عن تقارب محتمل مع إيران بـ"الأمر المضحك"، مُشيرًا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين كانت لإتمام ترتيبات الحج فقط، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وقال الجبير للصحفيين، في سفارة في العاصمة البريطانية، إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا.

وأضاف "حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أكد أن طهران والرياض على زيارات متبادلة لوفدين، أحدهما سعودي والآخر إيراني، لتفقد مقرات البعثات الدبلوماسية في الرياض وطهران.

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق.

وكانت الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير الماضي جراء هجوم تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران والقنصلية في مشهد في إطار مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وشهدت العلاقات بين الرياض وطهران وإيران توترا متزايدا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد الأخيرة للسعودية التي وجّه فيها اتهامات لإيران بزعم دعمها للإرهاب.

وقال الوزير السعودي إن الحرب في اليمن "فُرضت على السعودية"، مشيراً إلى أنه "يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته".

وحول الأزمة مع قطر، قال الجبير إن بلاده لا تمانع من استمرارها لعامين، مؤكدا أن "الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

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مصراوي Masrawy

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