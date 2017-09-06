القبض على مسجلي خطر لسرقتهم خزائن الشركات بأكتوبر
القبض على مسجلي خطر لسرقتهم خزائن الشركات بأكتوبر
11:48 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
القبض على مسجلي خطر
كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على مسجلين خطر لسرقتهم خزائن الشركات بأكتوبر.
تلقي اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، إخطار من قسم شرطة ثان أكتوبر، بأنه اثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية، شاهدو لصان يحاولان فتح خزينه بجانب أحد السيارات، تمكن الضباط من ملاحقتهم والقبض عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الخزينة من أحد الشركات، وارتكابهم العديد من وقائع للسرقة بذات الأسلوب.
وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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