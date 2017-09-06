ضبط بقال تمويني بحوزته 3 أطنان سكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
ضبط بقال تمويني بحوزته 3 أطنان سكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
11:34 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على صاحب محل بقالة تموينية بحوزته 3 أطنان سكر و1320 عبوة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء.
تلقى ضباط شرطة التموين، معلومات مفادها قيام صاحب بقالة تموينية بمزاولة نشاطه المؤثم قانونا بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين المخصص ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفه للمواطنين وحجبه عن التداول بالأسواق للاتجار به بالسوق السوداء، مستفيدا من فارق الأسعار، محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة، ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل والمتحرى عنه، أسفرت عن ضبطه وبحوزته 3 أطنان و500 كيلو سكر تمويني، و1320 عبوة زيت مخصصة ربطا على البطاقات التموينية، قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.
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