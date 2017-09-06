طارق شوقي يشارك في مؤتمر "التعليم والإرهاب" بالإمارات
طارق شوقي يشارك في مؤتمر "التعليم والإرهاب" بالإمارات
11:38 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
طارق شوقي
كتبت-ياسمين محمد:
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، توجه مساء الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات مؤتمر (التعليم والإرهاب)، بمشاركة 4 وزراء للتعليم من الدول العربية هي: مصر، الإمارات، البحرين، السعودية.
وعلى جانب آخر، صرح "شوقي" أن الأمير محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، أهدى وزارة التربية والتعليم المصرية 2 مليون نسخة من كتاب "ألف اختراع واختراع" لتوزيعه على الصف الأول الإعدادي.
ويتناول الكتاب أهم الاختراعات العلمية من طب وصيدلة ومعمار وفلك ورياضيات وغيرها، وكل هذه الاختراعات أبدعها العلماء العرب والمسلمون في العصور المختلفة.
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