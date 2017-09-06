محافظ سوهاج: 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، اعتماد 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة دار السلام.

وقال حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة دار السلام إنه تم اعتماد هذه المبالغ المالية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للعام المالي الحالي 2017/2018، بواقع 30 مليون جنية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي، و11 مليون جنيه لاستكمال مشروعات المياه بمركز ومدينة دار السلام.

مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي بدار السلام تم البدء به منذ عام تقريبًا، وجاري العمل به على قدم وساق، حيث ستقوم الشركة المنفذة للمشروع باستئناف العمل به بداية من الأسبوع المقبل.