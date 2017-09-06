أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف

11:49 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

محافظ سوهاج: 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد: 

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، اعتماد 41 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة دار السلام. 

وقال حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة دار السلام إنه تم اعتماد هذه المبالغ المالية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للعام المالي الحالي 2017/2018، بواقع 30 مليون جنية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي، و11 مليون جنيه لاستكمال مشروعات المياه بمركز ومدينة دار السلام. 

مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي بدار السلام تم البدء به منذ عام تقريبًا، وجاري العمل به على قدم وساق، حيث ستقوم الشركة المنفذة للمشروع باستئناف العمل به بداية من الأسبوع المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 10حالات تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

    أخبار

  • محافظ سوهاج: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه "المنشأة".. (صور)

    أخبار

  • التحقيق في واقعة انهيار جزئي بمنزل ذو طابع تاريخي بسوهاج (صور)

    أخبار

  • انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور

    أخبار

إعلان

4aeb399ca7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة