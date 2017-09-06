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بالصور- محافظ الإسكندرية يصل موقع العقار المنهار

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ الإسكندرية يصل موقع العقار المنهار

11:47 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والبحث عن شخص تحت الأنقاض

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بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والبحث عن شخص تحت الأنقاض

الإسكندرية – محمد عامر:

وصل الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لموقع العقار المنهار رقم71 شارع المعز بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، لمتابعة جهود إنقاذ الضحايا.

وقال المحافظ إن قوات الحماية المدنية تواصل أعمال رفع الأنقاض ومعرفة الخسائر الناتجة عن انهيار العقار، مشيرًا إلى أن العقار قديم ومكون من 4 أدوار.

وأشار"سلطان" في تصريحات له، إلى أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 44 لسنة 91 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 91.

وأصدرت المحافظة بيانًا إعلاميًا، اليوم الأربعاء، تؤكد فيه أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام.

وناشدت المحافظة المواطنين ضرورة الابتعاد عن مكان الحادث ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورًا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى- بحسب البيان.

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