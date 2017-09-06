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محافظ الإسكندرية: إصابة شخص والبحث عن 2 آخرين أسفل العقار المنهار

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: إصابة شخص والبحث عن 2 آخرين أسفل العقار المنهار

11:43 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

محافظ الإسكندرية: إصابة شخص والبحث عن 2 آخرين أسفل العقار المنهار

عقار محرم بك المنهار

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المؤشرات المبدئية لعدد الضحايا أسفل عقار محرم بك المنهار، تشير إلى تواجد 2 من قاطني العقار تحت الأنقاض، وجاري العمل على إخراجهما.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية له، من موقع الحادث إن الانهيار أسفر عن إصابة شخص أثناء محاولته المساعدة في رفع الأنقاض، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى على الفور.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق رقم 71 شارع المعز مع شارع أمين الرافعي، بمنطقة محرم بك، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، فيما تحاول قوات الدفاع المدني استخراج الضحايا من تحت الأنقاض.

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