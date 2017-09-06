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تنفيذ 740 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 740 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

11:41 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تنفيذ 740 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

حملات أمنية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأربعاء، في حملات أمنية، 740 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جناية، و328 جزئيًا، و 112 مستأنفًا، و215 غرامات جزئية، و47 غرامات مستأنفة، و36 مخالفات جزئية، وأسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10940 جنيهًا مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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