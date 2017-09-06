رئيس جامعة سوهاج يؤكد انتهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تقريرًا من الدكتور صفا محمود السيد، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بشأن انتهاء الجامعة من استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.

أكد التقرير استعداد الجامعة التام لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، مشيراً إلى أن كل كلية من كليات الجامعة ستقوم بتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد؛ بهدف تعريفهم بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة، ولاسيما الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والرحلات، وأيضًا مساهمات صندوق التكافل الاجتماعي في خدمة الطلاب، حيث سيتم تجهيز شاشات عرض كبيرة أمام بوابة الدخول بالجامعة؛ لعرض أهم الإنجازات والمشروعات التي يحتاجها الطالب، وأهم شروط الحصول على الخدمة.

ولفت التقرير إلى أنه تيسيرًا على الطلاب الجدد وتوفيرًا للوقت وتجنبًا لحدوث تكدس طلابي، قامت الجامعة بتفعيل خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على موقعها علي الإنترنت؛ لتحديد موعد لحضور الطالب إلي الجامعة للقيام بالكشف الطبي، واستكمال أوراقه الخاصة بالكلية المرشح لها، وبدأت الكليات بالفعل في استلام ملفات الطلاب الجدد بالمرحلتين الأولى والثانية، وإجراء الكشف الطبي اللازم، والتي من المقرر أن تنتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق باستعدادات المدينة الجامعية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من الصيانة الشاملة لكافة مباني المدن والمطاعم، وشراء احتياجات المدينة من كل التجهيزات، وتم تكليف الإدارة الطبية بالجامعة بعمل شهادات صحية لكافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام، كما تم الانتهاء من طرح مناقصة لتوريد التغذية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توزيع الأطباء علي كافة عيادات الكليات، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز عيادة مركزية جديدة بالمقر الجديد.

وعلى مستوى العملية التعليمية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات؛ حرصا علي انتظام سير العملية التعليمية علي الوجه الأكمل منذ بدء اليوم الأول للدراسة، وسيتم هذا العام ولأول مرة تفعيل عدد من البرامج الجديدة، مثل: برنامج الخرائط والمساحة فى كلية الآداب، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها مع بدء الدراسة.

وعلي مستوى الأمن الجامعي أكد التقرير الانتهاء من صيانة جميع كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلي وضع خطة لتوزيع عناصر وأفراد الأمن بالجامعة؛ حفاظًا علي أمن وسلامة الطلاب وممتلكات الجامعة.