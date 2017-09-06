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"الزراعة" تنتهي من تدوير 9 آلاف طن من قش الأرز لإنتاج الأسمدة

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" تنتهي من تدوير 9 آلاف طن من قش الأرز لإنتاج الأسمدة

11:32 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

القاهرة – (أ ش أ):

ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز لتدويره في 6 محافظات بلغ حتى الآن 8973 طنا، وذلك بعد حصاد 78 ألفا و644 فدانا من المساحات المنزرعة بالأرز هذا الموسم.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 354 كومة أسمدة من ناتج تدوير قش الأرز، بما يعادل 680 طنا، فضلا عن تنفيذ 47 كومة أعلاف غير تقليدية بما يعادل 47 طنا.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة لتدوير كمية 220 ألف طن من قش الأرز، في مراكز وقرى محافظات القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، والبحيرة، لإنتاج أسمدة وأعلاف للمزارعين.

وأشار إلى أن عمليات التدوير تتم فقط لدى صغار المزارعين والذين تقل حيازتهم عن خمسة أفدنة، بحيث تؤول ملكية الأسمدة والأعلاف الناتجة عن التدوير للمزارعين أنفسهم، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة لدعم صغار المزارعين، وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم.

بدوره، قال الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم تنفيذ 282 ندوة لتوعية المزارعين بتجميع قش الأرز وتدويره، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 290 مركزا لتجميع القش في المحافظات الست، للتيسير على صغار المزارعين.

هذا المحتوى من

Asha

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