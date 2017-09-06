الصحة: إصابة 35 مواطنًا في حوادث سير بـ 5 محافظات

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 35 مواطنًا في حوادث سير بـ 5 محافظات هي: مطروح والجيزة والبحيرة والقاهرة والسويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول نتج عن تصادم سيارتين ملاكي - طريق العلمين وادي النطرون بمطروح، وأسفر عن إصابة 5 مواطنين، تم نقلهم إلى مستشفى العلمين المركزي بمشاركة 3 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم الأربعاء، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بمدينة 6 أكتوبر، وأسفر عن إصابة 7 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفيات زايد التخصصي، وجرحات اليوم الواحد بالسادات، بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة .

وأشار إلى أن الحادث الثالث نتج عن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق المطار محافظة البحيرة ، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد .

وتابع "مجاهد" أن الحادث الرابع نتج عن انقلاب سيارة ملاكى أمام مودرن أكاديمي بمحافظة القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين، مشيرًا الى أنه تم دفع 4 سيارات إسعاف مجهزين إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي .

ونتج الحادث الخامس عن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القطامية العين السخنة، بمحافظة السويس ، وأسفر عن إصابة 11 مواطنًا، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى مجمع السويس للتأمين الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش وكدمات، جرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج.