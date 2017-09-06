الري: تزويد 15 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام الماضي

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال مشروعات الصرف العام والمغطى والتي تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي يصل إلى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك التأثير الإيجابي في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة إلى المشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

وتبذل الهيئة العامة للصرف قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وذكر التقرير أن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت تزويد زمام قدره 15 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2016 /2017 منها 6 آلاف فدان بالوجه البحري، حيث تم تنفيذ 4887 فدانا بالإضافة إلى 9 آلاف فدان بالوجه القبلي تم منها تنفيذ 8562 فدانا ليصبح بذلك إجمالي الزمام الذي تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 13,449 ألف فدان بنسبة 90% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام وبتكاليف اجماليه قدرهــا 95 مليون جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة، أن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 آلاف فـدان في خطة العـام المالي 2016 / 2017 فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 13,2 الف فدان بنسبة 132 % من المقرر تنفيذه من إجمالي المستهدف خلال هذه الفترة بتكاليف إجمالية قدرها 320 مليون جنيه.

وقال إنه في مجال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد تضمنت خطة الهيئة خلال العام المالي 2016 /2017 إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التي انتهى عمرها الافتراضي وثبت عدم صلاحيتها في صرف الأراضي الزراعية، وذلك في مساحة 85 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي.. وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن 87,305 ألف فدان بنسبة 103% من اجمالى المستهدف خلال هذه الفترة بتكلفه اجماليه 284 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور عصام أنه في مجال تغطيات المصارف المارة داخل الكتل السكنية فقد بلغ إجمالي أطوال المصارف التى تم تغطيتها 1,250 كيلو متر بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه منها 330 مترا بالوجه البحري، وكذلك 920 مترا بالوجه القبلي، حيث يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على المجاري المائية داخل كردونات المناطق السكنية وحمايتها من التلوث والحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان لتفادي الأخطار الصحية على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن خطط الهيئة المستقبلية تستهدف الاستمرار في استكمال تنفيذ مشروعات الصرف بشقيه العام والمغطى باستخدام أحدث المعدات المتطورة ومواسير البلاستيكية التي يتم تصنيعها بمصانع الهيئة بالوجهين البحري والقبلي وصيانة وتطهير شبكات الصرف العام والمغطى بصفة دورية للحفاظ على الأراضي الزراعية وتخليصها من الأملاح الضارة ورفع إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث ورفع مستوى أداء العاملين بالهيئة عن طريق التدريب المتواصل وخلق فرص عمل جديدة لكثير من الشباب.