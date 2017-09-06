أخبار عاجلة

8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك" -
مرور الجيزة تكشف حيلة شقيقين لسرقة هواتف السائقين -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير "سوق سوهاج" بمصر الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير "سوق سوهاج" بمصر الجديدة

11:18 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وتحويله إلى سوق نموذجي للوقوف على أسباب تأخر الانتهاء منه ودخوله الخدمة.

وأشار المحافظ في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير السوق يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير كافة الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170، وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من الباعة مع تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه.

وأضاف عبد الحميد أن تكلفة إنشاء السوق التقديرية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه يتسع لحوالي 125 محلًا، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني للأنشطة الحرفية والمشغولات اليدوية بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه خلال شهرين.
وأكد المحافظ على رئيس الحي بإلتزام الباعة حاليًا بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم ، كما أصدر تعليماته بترميم عدد من المحلات الموجودة بواجهة السوق وتوحيد واجهاتها وإعادة تنسيقها بما يتناسب مع الطابع المعماري للمنطقة.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن الجديدة، وإبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، ومحافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائبان يرفضان تعليمات الحجر الصحي بالمطار بعد وصولهما من الحج

    أخبار

  • استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في محافظة القاهرة

    أخبار

  • برلماني: لقاء وبوتين في قمة "بريكس" حسم عودة السياحة الروسية

    أخبار

  • عبدالرحيم علي: مصادرة "البوابة" تسئ لأجهزة الدولة ولا توجد حملة توقيعات

    أخبار

إعلان

b1c2c5d113.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017