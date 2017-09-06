محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير "سوق سوهاج" بمصر الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وتحويله إلى سوق نموذجي للوقوف على أسباب تأخر الانتهاء منه ودخوله الخدمة.

وأشار المحافظ في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن تطوير السوق يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير كافة الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170، وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من الباعة مع تطويره وتزويده بكافة الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وخلافه.

وأضاف عبد الحميد أن تكلفة إنشاء السوق التقديرية تبلغ حوالي 2 مليون جنيه يتسع لحوالي 125 محلًا، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني للأنشطة الحرفية والمشغولات اليدوية بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه خلال شهرين.

وأكد المحافظ على رئيس الحي بإلتزام الباعة حاليًا بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم ، كما أصدر تعليماته بترميم عدد من المحلات الموجودة بواجهة السوق وتوحيد واجهاتها وإعادة تنسيقها بما يتناسب مع الطابع المعماري للمنطقة.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، وإبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، ومحافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.