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"التخطيط" توافق على إعادة توزيع اعتمادات الخطة المالية للقليوبية

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مصراوي Masrawy

"التخطيط" توافق على إعادة توزيع اعتمادات الخطة المالية للقليوبية

11:32 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

هالة السعيد وزيرة التخطيط

أ. ش. أ

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعادة توزيع اعتمادات استثمارات خطة محافظة القليوبية للعام المالي (2017 / 2018)، لتنفيذ مشروعات التطوير بالمحافظة ودفع عجلة التنمية.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أن الاعتمادات المالية للمحافظة موزعة على برامج الخطة ومشروعات وأنشطة المدن والأحياء، مشيرًا إلى أن الوزارة طالبت من المحافظة إعداد دراسات الجدوى لتوفير اعتمادات مالية بمبلغ 217 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها مشروع إنشاء كوبري بمدينة قليوب بتكلفة 90 مليون جنيه، وتغطية وتطوير محور ترعة الباسوسية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتأمين الطرق والشوارع والميادين بكاميرات المراقبة بتكلفة 27 مليون جنيه.

وأضاف أن وزيرة التخطيط وافقت أيضًا على شراء سيارة كابينة مزدوجة و8 سيارات كابينة مفردة وذلك لخدمة المدن والأحياء بالمحافظة.

هذا المحتوى من

Asha

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