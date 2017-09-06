السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات
السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات
11:28 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
كتب- علاء عمران:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق داخل مطعم بالعجوزة، دون وقوع أي إصابات.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطاراً من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم بالعجوزة، تم الدفع بسيارات الإطفاء، ومحاصرة النيران لعدم امتدادها.
تم تحرير المحضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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