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السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات

11:28 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق داخل مطعم بالعجوزة دون وقوع إصابات

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق داخل مطعم بالعجوزة، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطاراً من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مطعم بالعجوزة، تم الدفع بسيارات الإطفاء، ومحاصرة النيران لعدم امتدادها.

تم تحرير المحضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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