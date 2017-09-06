"المرور": ضبط 27 سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة خلال 24 ساعة
"المرور": ضبط 27 سائقاً يتعاطون المخدرات أثناء القيادة خلال 24 ساعة
11:16 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
حملات مرورية - ارشيفية
كتب- محمد الصاوي:
شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.
وتم شن حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ275 سائقًا، وإثبات تعاطي 27 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
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