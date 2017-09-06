المحكمة العليا الأسترالية تصدر حكمها غدا بشأن استفتاء حول زواج المثليين

سيدني - (د ب أ):

تصدر المحكمة العليا الأسترالية حكمها غدا الخميس بشأن الطعن القانوني على الاستفتاء العام العام المثير للجدل الذي اقترحته الحكومة حول قضية زواج المثليين.

وفي الأحوال الطبيعية، تحتاج المحكمة العليا لأسابيع أو شهور قبل إصدار حكمها، ولكن بعد جلسة استماع لمدة يومين شهدت مرافعات من جانب المحامين الممثلين لمعارضي الاستفتاء والآخرين الممثلين للحكومة في ملبورن، أعلنت رئيسة المحكمة سوزان كيفل إنه سوف يتم إصدار الحكم خلال يوم واحد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" اليوم الأربعاء.

وتضطر المحكمة للتوصل إلى قرارها سريعا نظرا لأن مكتب الإحصاءات سوف يبدأ إرسال نماذج المسح عبر البريد الأسبوع المقبل لأكثر من 16 مليون ناخب لسؤالهم ما إذا كان ينبغي تعديل القانون من أجل تشريع زواج المثليين .

ويقول معارضو الاستفتاء إنه يثير إساءة استغلال كراهية المثليين من جانب الناشطين المناهضين لزواج المثليين. كما قال محامون ممثلون لمنظمات مؤيدة للمساواة في حق الزواج أمام المحكمة إن الأموال التي تعتزم الحكومة استخدامها لإجراء الاستفتاء لا تتفق مع الدستور .

ومن ناحيته قال المحامي العام للحكومة ،ستيفن دوناجو، للمحكمة إن تخصيص الحكومة لمبلغ 122 مليون دولار من صندوق للطوارئ لإجراء الاستفتاء هو أمر قانوني.

وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول إنه واثق من أن معارضة الاستفتاء لن تنجح، ولكن لم يفصح عن الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه إذا قضت المحكمة العليا بأن الاستفتاء غير دستوري.

وفي حالة إجراء الاستفتاء البريدي ، فمن المقرر إعلان نتائجه في 15 تشرين ثان .

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي ،والتي أجرتها مؤسسة "جالوب"، أن 64% من الأستراليين يؤيدون المساواة في الحق في الزواج، وهي أعلى نسبة تظهرها الاستطلاعات على الإطلاق.