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إخماد حريق في فندق متوقف عن العمل بالأقصر

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق في فندق متوقف عن العمل بالأقصر

11:26 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

إخماد حريق في فندق متوقف عن العمل بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، حريقًا شب في فندق متوقف عن العمل منذ سنوات، في شارع خالد ابن الوليد بمنطقة العوامية.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في فندق متوقف عن العمل منذ سنوات.

انتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق وتم السيطرة على النيران، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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