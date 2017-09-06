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اختتام مشروع "أتوبيس التوعية للشباب" في المنيا

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مصراوي Masrawy

اختتام مشروع "أتوبيس التوعية للشباب" في المنيا

11:22 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مديرية الشباب والرياضة

المنيا - ريمون الراوي:

أختتمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ مشروع أتوبيس التوعية الصحية لـ150 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي بمقر المجلس القومي للمرأة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة.

قال دكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية قامت من خلال إداراتها المختلفة خلال الشهر الماضي بعقد وتنظيم سلسلة من الندوات الثقافية والدورات الرياضية، حيث قامت إدارة الشباب بتنظيم ندوتين تنوعت موضوعاتها مابين التسامح ونبذ العنف والتطرف، بالإضافة إلى تنظيم 3 مهرجانات (المهرجان الختامي لمشروع رفع معدلات اللياقة البدنية والمهرجان الرياضي للقرى بمركز شباب ماقوسة، ومهرجان هواة المسرح احتفالاً بعام المرأة 2017 بمركز المنيا).

كما نظمت إدارة الشباب مسابقات دينية تحريرية ومسابقات خاصة بحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب ديرمواس وسمالوط ومغاغة لـ210 مستفيدين، كما قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بإعداد وتنظيم دورة حول مكافحة الفساد لـ50 مستفيدًا، وندوة حول الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعدد 100 مستفيد.

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