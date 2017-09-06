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ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

11:20 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط 53 قضية تموينية في حملة تفتيشية بالمنيا

ارشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، تحرير 53 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية في الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 24 محضرًا مخالفًا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم بقصد إعادة البيع بالسوق السوداء و40 طبقًا من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية و9 برطمانات عسل أسود و4 شيكارة ملح و 32 علبة جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 8 محاضر مخالفة لعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير 21 محضرًا مخالفًا مابين عدم نظافة أدوات العجن لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

وأضاف انه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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