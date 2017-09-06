بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والبحث عن شخص تحت الأنقاض
بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. والبحث عن شخص تحت الأنقاض
11:16 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017
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الإسكندرية – محمد عامر:
انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة بوالينو بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، فيما تحاول قوات الدفاع المدني استخراج شخص من تحت الأنقاض.
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية بشارع أمين الرافعي بمنطقة بوالينو وسط المدينة.
وانتقلت قوات من إدارة الحماية المدنية والدفاع المدني، وقسم شرطة محرم بك، وجاري رفع الأنقاض والبحث عن أحد الأشخاص.
وتبين من المعاينة أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم منذ عام 1991 ولم ينفذ، خالي من السكان، عدا شقة واحدة يقيم بها شخص واحد، جاري استخراجه.
حُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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