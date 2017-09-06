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الأقصر تعرض تجربتها في التحول الإلكتروني بالمنتدى العربى بالأردن

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مصراوي Masrawy

الأقصر تعرض تجربتها في التحول الإلكتروني بالمنتدى العربى بالأردن

11:12 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الأقصر تعرض تجربتها في التحول الإلكتروني بالمنتدى العربى بالأردن

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أحمد علي همام رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمحافظة الأقصر مشاركة المحافظة بالمنتدى العربي للمدن الذكية بالأردن، لعرض تجربة المحافظة في ورشة عمل التحول الإلكتروني الذكي في المدن العربية "الواقع واستشراف المستقبل" الذي يقام بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، بمشاركة كافة الدول العربية.

وأوضح همام أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في رفع قدرات المدن العربية في التحول الإلكتروني والذكي، وتنفيذًا لخارطة الطريق الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030، حيث يأتي عقد هذه الورش ضمن خطة المنتدى العربي للمدن الذكية لنشر وتعميم قصص النجاح وتمكين البلديات الأعضاء في منظمة المدن العربية في سعيها للوصول للمدن الذكية، مشيرًا إلى أن تجربة الأقصر ستعرض ضمن تجارب كلًا من مدن المنامة والرياض ودبى والرباط.

وأضاف كما أنه سيتم استضافة أعضاء المنتدى العربي للمدن الذكية بمحافظة الأقصر يومي 9 و10 أكتوبر المقبل لاستكمال ورش العمل المشتركة وتناول أهم عوامل وأوجه التحول الإلكتروني والذكي بالأقصر.

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