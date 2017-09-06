ضبط 31 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أصحاب محلات لحيازتهم 31 ألف قطعة مستلزمات طبية، وسرنجات مجهولة المصدر بالسيدة زينب.

وردت معلومات لشرطة التموين مفادها حيازة أصحاب محلات غير مرخصة للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ذات منشأ أجنبي (الصين) المهربة من سداد الرسوم الجمركية الخالية من أي مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) غير المسجلة بوزارة الصحة، وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة، والمحظور تداولها بالأسواق، ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أصحاب المحلات و31230 قطعة مستلزمات طبية (سرنجة، أنبوبة حنجرة، أسطرة بولى، كانيولا) مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، فتم إخطار اللواء أنور سعيد مساعد الوزير للشرطة التموين بالواقعة.