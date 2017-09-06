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إعصار إرما يتحرك بعنف فوق جزيرة باربودا في الكاريبي في طريقه لفلوريدا

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مصراوي Masrawy

إعصار إرما يتحرك بعنف فوق جزيرة باربودا في الكاريبي في طريقه لفلوريدا

11:26 ص الأربعاء 06 سبتمبر 2017

إعصار إرما يتحرك بعنف فوق جزيرة باربودا في الكاريبي في طريقه لفلوريدا

إعصار إرما

واشنطن - (د ب أ):

مر إعصار "ارما" وهي عاصفة من الفئة الخامسة وصفت بأنها أقوى إعصار في المحيط الاطلسي، يتم تسجيله، عبر جزيرة باربودا في الكاريبي، اليوم الأربعاء، في طريقه نحو ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني الأمريكي لمواجهة الأعاصير في أحدث تقرير اليوم إن "اندفاع العاصفة بقوة بشكل يهدد الحياة والمد سيتسببان عادة في غرق المناطق الجافة، بالقرب من الساحل بالمياه المرتفعة ، التي تتحرك نحو الداخل من الشواطئ".

وأضاف المركز "من المرجح أن تزداد بعض التقلبات، خلال اليوم أو اليومين التاليين، لكن من المتوقع أن يبقى (إرما) إعصارا قويا من الفئة الرابعة أو الخامسة، خلال اليومين المقبلين".

وبلغت أقصى سرعة للرياح لاعصار إرما، الذي وصل إلى الفئة الخامسة وهي الأعلى صباح أمس الثلاثاء 295 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 24 كيلومترا في الساعة في اليومين المقبلين على مسار من المحتمل أن يقودها فوق جزر أخرى في الكاريبي قبل أن تهدد فلوريدا.

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